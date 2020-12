Prax DR. Schamana / Nemôžem bez teba žiť

Nervózne zaklopanie na dvere ordinácie nečakalo na moju odpoveď, a vošlo dnu nasledované strhanou ženou neurčitého veku. Okamžite sa mi vyjavili staré rockové koncerty z mladosti, kedy sme s partiou na kraji mesta pili Silván.

Bohyňa hudby, v koži a obale kovových praciek ohlásená ako Iveta. Sadám si do kresla a podvedome si kasám rukávy na košeli, aby som zapadol. Iveta ignoruje kreslo a nepokojne spoza záclony pozerá smerom dolu. Na moju otázku neodpovedá, chvíľu trochu herecky niečo rozdýchava a až potom si sadá." Máte zamknuté?" pýta sa. Vysvetľujem, že sme v poliklinike. Iveta sa ošíva a nervózne prežúva žuvačku, ktorá s ku mne plazí ako voňavé memento detstva. "Ako spoznáte psychopata?", rozbaľuje to Iveta a vyťahuje cigarety. Rýchlo ju ponúkam soletkou a ponúkam jej oficiálnu verziu odpovede. Soletky zaúčinkovali. Do miestnosti pomaly vchádza nehmotný muž, Milan. Je to dokonalý muž. Rád kupuje Irene kvety, vymýšľa jej program a po večeroch varí stejky. Môj žalúdok chce do kantíny, okríknem ho a ďalej sledujem Milana. Milan stojí za chrbtom Ireny a citlivo jej masíruje plecia. Na tvári dievčaťa je však ten dobre známy úsmev, ktorým častujú ľudia v láske všetkých vlastných katov. Hľadám problém. Problém je v stejkoch. Irena nenávidí stejky. MIluje chodiť von s kapelou. Nenávidí kvety. Radšej sa rozpráva o gotickej hudbe. Miluje však Milana. Ako však sledujem, Irena si dáva z každej soletky dole soľ. Veľmi dobre vie, čo má rada a čo nie. Milan a Irena sú prisťahovalci a v Bratislave sú sami. MIlanovi rodičia sú bližšie a tak chodia k jeho rodičom každý druhý víkend. Vždy vopred objedná u mamy stejky. Haaaajwej to helll! Haaaaajwej to hell! Na zvuk Ireninho mobilu len len že nezačnem klopkať topánou. Irena však vyskočí ako pod prúdom a ukazuje mi mobill. Volá "Lásočka". "Nevedel som že láska má mobil" žartujem ale Irena vzápätí vyjasňuje, že MIlana si v mobile uložila ako..Milan. Nehmotný muž na plátne za jej chrbtom si spupne zakladá ruky na hrudi. "Ja tie sprosté papriky a hokaidá nemám kam dávať. Jeho matka vie že ich nechcem a vždy ich mám plné auto", skríkne a vedľa MIlana sa zjavuje milá a starostlivá žena s tvrdým pohľadom. Tiež s rukami na hrudi, kriticky zhliada na Irenu. "Kde si" pípne Irene mobil a MIlan sa stáva čoraz viac súčasťou sedenia. V pribehu pol hodiny sa Milan uisťuje že je Irenka v poriadku, následne vyjadruje radosť s večerného stretnutia a ihneď to dopĺňa vyčítkami o mlčaní Ireny. Fascinujúco sledujem Ako sa tvrdá Dark woman mení na pomaly roztápajúcu čokoládovú zmrzlinu, ako sila strieda rezignáciu a následne sa mení na opovrhnutie. Následná pol hodina je plná hľadania, Ireninho kľučkovania, a jasného plánovania rozchodu s láskavým tyranom. "Viete čo robil keď sme sa minule rozišli? Dva týždne jazdil v prenajatom aute za mnou, len aby sa uistil, že som sama". Zaujíma ma, ako jej bolo. Irena mykne plecom a mám podozrenie, že sa usmeje. Ihneď však prechádza do plaču a vyzýva ma ako pravekého boha psyché, aby som ju odčaroval. Milan opäť volá. Následne Irene pípne mesenger. "Milujem ťa. Strašne ťa milujem." Odmietam Irenin návrh, aby som prebral hovor. Trošku sa v kresle vrtím, a myslím na to, koľko krát som dnes Lare písal. Ako keď vedľa vás niekto kýchne, a vy si ihneď doma meriate teplotu. MIlanova láska je v každom z nás. Lara sa drží. Dávkuje si ma ako mydlo na toalete, berie ma do dlaní iba ak stlačí tlačidlo. Lara to vie. Otváram Irene ďalšie Soletky a podídem ku dverám, z vrecka vytiahnem kľúč a nako otočím ním vo dverách, aby to pôsobilo že som zamkol. Irena sa okamžite upokojí a zdá sa, že MIlanovi odpúšťa. Neustále je ochotná odkladať samú seba, pretože MIlan je dobrý. MIlan sa stará. Takého MIlana len tak ľahko žena dnes nenájde. No a čo že Milan počúva Jazz a po večeroch si občas tajne honí na porne v kategórii Office manager. Irena to chápe. Protiklady sa priťahujú. Irene nevadí, že za jej rodičmi nechodia. Sú predsa oveľa ďalej, a povedzme si to úprimne - jej rodičia mu nevoňajú, tak načo to hrotiť. Keď sa z času načas Irena odhodlá na cestu domov osamote, MIlan ju presvedčí, že sa predsa len pridá. Na poslednú chvíľu však Irenu prosí aby šli riesiť niečo akútnejšie. Irene rodičia chýbajú, Milanova láska však vypĺňa priestor ako hustý sirup. Niet kam uniknúť. "A čo vaše potreby?" skúšam to trochu splytka, Irena však len pohodí vlasmi a s radosťou konštatuje, že niekedy je s kapelou celý večer aj bez MIlana. MIlan je veľkorysý. Vynahradia si to zajtra. "Ale keď on ma udusí!" vykríkne opäť až ma mykne. MIlanova esmeska kontruje a ubezpečuje ju, že ju stále miluje. Slušne prosím Irenu, aby mobil vypla. Akoby som ju kopol. Rozrušene, ba takmer obviňujúco sa ma pýta, či ju chcem zničiť. MIlan znesie veľa, ale nie stratiť kontakt. V práci je sebaistý, architekt. Plánuje. Aj doma plánuje. Presne vie čo kde má byť, a čo sa k čomu hodí. Keď Irena vypínala mobil, kúpil jej najnovší iphone, pretože má super baterku. Irena mi mobil ukazuje, ja nakláňam hlavu a pohnuto sledujem pýchu, ktorá vystriedala utrpenie v Ireninej tvári. Snažím sa premostiť a pokúšam sa viesť Irenu naspäť k premýšľaniu nad jej potrebami. Zdanlivo to funguje. Irena je odhodlaná. Neskočím jej na to, ale už je po termíne. Odomkýnam a slečna sa opäť mení na kôpku nervov, ktorá očakáva, že z najbližšeho rohu vyskočí MIlan. Vo dverách jej ponúkam ďalší termín s klauzulou, že by nebolo zlé na tomto ešte popracovať. Píp. Irena mi ukazuje mobil, na ktorom svieti správa: "Som dolu. Nemôžem bez teba žiť, prepáč." Milan pridáva smajlík, z čoho ma zamrazí Rovnaký smajlík posielam často Lare. Irena opakuje slovo psychopat a smutne sa vytratí z ordinácie.

Našťastie mám už voľno a stretnutie ešte hodinu rozdýchavam pri pive na rohu ulice. Premýšľam, či sa Irena ešte ozve. Zvoní mi mobil. "Dobrý deň, prepáčte, môžem s vami chvíľu hovoriť pán doktor?" Je to MIlan. Rýchlo prekonám šok a niečo urgentné v jeho hlase mi umožní ho pozvať na pivo. Nie je to zvykom, ale dnes mi ja akosi všetko ukradnuté. MIlan parkuje veľké SUV a ja sledujem tohto malého, nervózneho a nenápadného človiečika s previnilým výrazom. Už chápem, prečo má za bohyňu Dark woman. MIlan si objednáva Guiness a spýta sa ma, či nechcem jesť. Vraj tu majú skvelé stejky. Odmietam, ale takmer poviem áno. V jeho prejave je niečo sugestívne. MIlan spúšťa a ja sa v priebehu najbližej hodiny dozvedám o jeho zúfalstve s Irenou. Našiel ma v jej diáry a potreboval vedieť kto som. Slušne mu dávam vizitku a informujem ho o svojej taxe. Hneď nato sa však tento človek predomnou rozvzlyká a ukáže mi esemsesku, ktorá mu práve pípla. Je od Ireny. "S kým prosím ťa si? Nie si doma!"MIlan mi ukazuje svoj mobil, zdôveruje sa mi s tým, že Irena mu nedá dýchať. V jeho mobile vidím desiatky správ od Ireny v odstupoch na minúty. "Milujem ťa". "Tak ty si v práci? To vieš komu hovor". "Prečo mi neodpisuješ???" A najčastejšia správa znie: "Nemôžem bez ťeba žiť". S úžasom sledujem MIlana a už mi to dochádza. MIlan sa pýta:

"Pán doktor, zaplatím vám čokoľvek budete chcieť. Len mi úprimne odpovedzte prosím."

Kývnem na čašníka, píšem Lare bezsmajlíkovú esemesku, že dnes sa neuvidíme, objednávam mne aj MIlanovi radšej rum. Presne viem čo príde a MIlanovu tichú otázku v duchu vyslovujem súčasne s ním:

"Ako spoznám psychopata?"