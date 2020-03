NIečo nám všetkým je

Dlho a úspešne som sa vyhýbali kontaktu, robili som všetky možné opatrenia, len aby sme neskončili s červenými očami, ťažko dýchajúc a s rýchlo tlčúcim srdcom. Chvíľu to bolo celkom ľahké. Veľa sme pracovali. Presúvali sa.

Smiali sa. Striedali veci, miesta a ľudí ako sa nám práve zachcelo. Keď sme si chceli vydýchnuť, poslali sme človeka preč, alebo on sám odišiel. Vedeli sme si vytvoriť priestor. No a čo, že sme fungovali automaticky. Vždy bolo kam ísť, vypariť sa, zovrieť niekoho v náručí, alebo si od stereotypu oddýchnuť v náručí niekoho iného. Naše individuálne cestičky sa vinuli mestom a nami samými, ako korene mohutného stromu, živeného našimi potrebami, snami a dlho skrývanými túžbami.

Boli sme zdraví, teda sem si to o sebe aspoň mysleli. To podstatné sme však často nechávali za sebou, doma, zamknuté v bytoch, izbách, pelechoch a skriniach. V kultúre unikania pred inými, pred sebou samým, sme sa odlúčili, často odcudzili, skutočnú blízkosť nebolo ťažké nahradiť vecami, udalosťami, krátkymi výmenami, ktoré však nestačili na to, aby zaliali korene našich vnútorných stromov.

Niektorí hovoria o bohu, ako sa naštval a zoslal na nás pohromu. Iní hovoria o vykúpení z prázdnoty sterilnej existencie, ktorú sme si sam naordinovali, pretože sme zabudli na to, aké je to byť šťastný sám so sebou, alebo s ľuďmi, ktorých sme si dakedy zvolili za svojich soulmates.

O čo viac sme sa kdesi tam vonku, mimo našich teplých pelechov voňajúcich po slepačej polievke odcudzovali, o to vážnejšie sme sa nakazili okamžitou blízkosťou.

Zrazu sme zavretí sami, s blízkymi, delíme sa znova po rokoch o teplo ktoré máme, a možno aj nemáme radi. Nakazili sme sa akútnou blízkosťou, a nevieme si s tým rady. Čo je pevné, zažíva znovuzrodenie. Čo je chabé, trasie v základoch celými domami a poschodiami. Kašlali by sme na seba, ale nemôžeme. Pretože sme spolu zavretí. Zisťujeme, že vlastne žijeme so smutnými cudzincami, alebo objavujeme akí perfektní sú vlastne tí cudzinci vedľa nás. Znova sa rozprávame. Skajpujeme. Potajomky četujeme. Krásne sa hádame. Umývame si navzájom vlasy, striháme si brady, ochutnávame svoje jedlá, píšeme si vyznania, a neustále upratujeme. Upratujeme v sebe ako v jednotltivcoch, upratujeme v sebe ako spoločnosť, upratujeme svoje duše a telá. Nosíme rúška, aby sme sa oddelili, ale nepomáha to.

Zdá sa, že nám naozaj niečo je. Niekto nám vzal všetky lacné hračky na splátky, a do stredu našich obydlí postavil veľké zrkadlá, Kubrikove monolity, ktoré nám majú pripomenúť kto sme, kde sme a či sme tam správne. Zase sa spoznávame, (ach tie božské rande s prefektným cudzincom v strede našej lízovanej kuchyne), alebo sa definitívne opúšťame, pretože nútené terárium ukazuje čistú pravdu.

Maľujeme, milujeme, píšeme a hromžíme. Niektorí sa idú zblázniť. Iným znova blkocú už dávno iba tlejúce srdcia. Objavujeme sa, ubližujeme si, opúšťame sa, opäť sa zamilovávame. Chceme umrieť a sme TAK šťastní.

Niečo nám všetkým je vážení.

A keď tak po rokoch vidím tvoje žiariace oči, zdá sa mi,

že som to tiež chytil.

A moje protilátky?

Tie proti tebe nič nezmôžu.